Calciomercato Napoli novità Anguissa | spunta una big italiana

(Di domenica 2 giugno 2024)sarebbe sul mercato, sul camerunense si sarebbe fiondata una rivale diretta della Serie A: le ultime. Frank Zamboè aldal 2022. Il camerunense è arrivato in sordina dal Fulham, rivelandosi uno dei migliori acquisti degli ultimi anni per rapporto qualità – prezzo. Il centrocampista africano si presentò subito col botto, risultando uno dei migliori in campo nel 2 a 1 casalingo sulla Juventus, sfida che si presentò a pochi giorni dal suo arrrivo. Da quel momentoè diventato un titolare inamovibile dello scacchiere di Luciano Spalletti, contribuendo in maniera determinante alla vittoria dello scudetto. Nell’ultima annata, però, l’ex Marsiglia è stato forse l’azzurro maggiormente in difficoltà, attirando una moltitudine di critiche da parte di addetti ai lavori e supporters partenopei.