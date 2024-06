Allarme assicurazioni la bolla Conte-Gualtieri è il nuovo Superbonus

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 2 giugno 2024) Caro direttore, il Governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta, non lo dice ma lo pensa: è peggio del, per i conti pubblici prima e per le stesse banche poi. Rischia di scoppiare, infatti, ladelle garanzie assicurative concesse alle imprese durante il Covid. Un altro regalo della coppia che scotta, reiterato dal trio delle meraviglie Draghi-Franco-Giavazzi. Va quindi in scena una versione Made in Italy de "La grande scommessa", film sulla crisi dei mutui subprime del 2007-2008 in America. Il paragone terrorizza Meloni e Giorgetti, in ballo potrebbero esserci fino a 300 miliardi di crediti delle banche garantiti da Sace e Mediocredito Centrale. Sia Sace, attraverso "Garanzia Italia", sia MCC, con il "Fondo di Garanzia PMI", a partire dal 2020 hanno prestato garanzie alle banche che concedevano finanziamenti a imprese, grandi e piccole, con coperture dal 90 al 70% in funzione di fatturato e numero dipendenti.