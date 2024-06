UcrainaPolonia schiera aerei da guerra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 9.40dapolacchi e dei Paesi alleati sono statiti in missione di pattugliamento durante gli attacchi missilistici russi contro l'Ucraina avvenuti questa notte. Lo riferisce il comando operativo delle forze armate polacche e lo riporta Ukrinform. "Avvisiamo che sono coinvoltipolacchi e alleati,il che potrebbe causare rumore,soprattutto nella parte sudest del paese",si legge in una nota. Il Comando ha sottolineato che "sono stati attivati tutti i protocolli per garantire la sicurezza dello spazio aereo".