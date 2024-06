Promuovere la parità di genere Esempi di successo al femminile per gli studenti del Ferrucci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) All’Istituto comprensivodi Larciano si è svolto l’evento ’Tutte e tutti possono fare tutto’. L’inizativa è stata organizzato dalla dirigente scolastica Federica Bonacchi, dalle docenti Serena Innocenti e Silvia Gori, con il supporto di Alessandra Marmi e Simone Bonfanti e dell’assessore allo sport di larciano Davide Castani. Obiettivola cultura delladie l’uguaglianza di opportunità sociali e professionali. Sono stati organizzati tre panel con donne professioniste in vari settori per dare dei modelli a ragazzi e ragazze. Sul palco si sono susseguite Benedetta Mariotti (biologa responsabile controllo qualità di Arbi), Maruska Frigerio (allenatrice e giocatrice calcio a 5), Sonia Caramelli (comandante polizia municipale Larciano e Lamporecchio), Maria Sofia Fagni (operations manager di Fabo), Sara Mancini (medico neuroradiologo presso l’ospedale di Careggi), Lisa Amidei (sindaco di Larciano),Simona Matteoni (vigile del fuoco coordinatore alla caserma di Lucca), Caterina Mochi (vice direttore sempre di Lucca), Elisa Romani (vigile del fuoco esperto della caserma di Pistoia), Giulia Tuci (fisica e ricercatrice all’Università di Heidelberg in Germania), Vannucchi Eleonora (ex-arbitro di calcio), Carolina Morace (sllenatrice di calcio ed ex giocatrice anche della nazionale di calcio), Barbara Torrigiani (meccanica dell’officina Torrigiani di Lamporecchio).