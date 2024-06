Il talento nato sui banchi La Big Band dei liceali | Ecco il bello dei giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Con la loro musica sinuosa ed avvolgente sono capaci di travestire Monza da New Orleans, facendo una volta del centro, una volta della Villa Reale, un’altra volta ancora dei teatri, scenari di pregevoli sinfonie jazz. E non sono consumati artisti, con decenni di gavetta alle spalle, matalentuosi monzesi che hanno fatto della musica jazz la passione della loro vita. Parliamo di Sugarino Project, bigdi 18 elementi tra i 20 e 21 anni, nata proprio a Monza nell’ottobre 2022, da musicisti cresciuti al Liceo musicale Zucchi. "Questa è parte della nostra vita, per tutta la vita, è qualcosa che ci ha seg– esordisce Samuele Frisenda, direttore d’orchestra di Sugarino Project –. Stiamo portando avanti un sogno, per sola e pura passione, che è quella di fare musica, proporre il jazz, farlo conoscere, farlo amare.