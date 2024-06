Cancella il tour dopo le voci sul divorzio con Ben Affleck

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 1 giugno 2024) Novità annunciate ai fan Jennifer Lopez ha annunciato lazione del suo attesissimoestivo, This Is Me…Live. La notizia è stata consegnata via e-mail agli iscritti alla sua newsletter, lasciando molti fan delusi. La famiglia prima di tutto La cantante ha spiegato che si prenderà del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici più cari. “Non avrei mai preso questa decisione se non l’avessi ritenuta assolutamente necessaria”, ha assicurato Lopez ai suoi fan. Comprensione e sostegno Sebbene la decisione rattristi i suoi fan, c’è una comprensione e un sostegno diffusi per la scelta di Lopez di dare priorità al benessere della sua famiglia. I fan sperano di vederla di nuovo sul palco quando sarà il momento giusto.