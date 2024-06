Calciomercato il ‘Sun’ rivela | Juventus in pole per Greenwood

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Protagonista di un’ottima stagione al Getafe, Masonsarà uno dei giocatori più chiacchierati della sessione estiva di. A fare il punto sul suo futuro ci ha pensato il “The Sun“, spiegando innanzitutto che il Manchester United non ha intenzione di puntare su di lui, ma vuole venderlo per fare cassa. Da escludere anche un suo futuro in Spagna, dove aveva alcuni estimatori come Xavi, che però è stato esonerato dal Barcellona, precludendo così anche questa pista. Secondo il tabloid britannico, inci sarebbe la, che lo ha monitorato attentamente – anche tramite l’invio di osservatori alle gare del Getafe – e sta valutando se fare un’offerta o meno. Sul giocatore c’è anche il Borussia Dortmund, club noto per far crescere e valorizzare i giovani, come accaduto negli scorsi anni con Haaland e Sancho, per citarne due.