Borussia Dortmund-Real Madrid | pronostici marcatori tiri ammoniti

(Di sabato 1 giugno 2024), nella notte di Wembley ci si contende la coppa dalle grandi orecchie: tutto sull’ultimo atto della Champions League. L’ultima edizione della Champions League per come la conosciamo oggi, prima del profondo “restyling” che subirà a partire dal prossimo anno, se la contendono. A Wembley andrà in scena una finale che nessuno sarebbe stato capace di pronosticare ad inizio stagione. – IlVeggente.it (Ansa)Ciò che stupisce non è la presenza dei Blancos, a caccia della quindicesima affermazione in quella che è ormai a tutti gli effetti la “loro” coppa, ma il fatto che la contender dei madrileni sia la squadra di Edin Terzic, arrivata a sorpresa a giocarsi l’ultimo atto della manifestazione più prestigiosa ed importante d’Europa.