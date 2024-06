Balla cu mia l’annuncio di Garibaldi del GF | Meno tre

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Al via il conto alla rovescia per l’uscita del videoclip di Tiziana Serraino che vede special guest Giuseppedel Grande Fratello É iniziato il conto alla rovescia per l’uscita del videoclip di Tiziana Serraino che vede special guest Giuseppedel Grande Fratello. Proprio l’ex gieffino ha annunciato dalle sue Instagram stories l’uscita del videoclip che lo vede protagonista in “cu mia” e che uscirà il 4 giugno alle ore 14. L’ex gieffino di Santa Cristina d’Aspromonte dunque si scatena sul ritmo della sua amata tarantella. le riprese sono terminate lo scorso 26 maggio. “cu mia” è un brano scritto e composto da Tiziana Serraino, prodotto ed arrangiato da Michael Logozzo ed eseguito dalla band dell’artista reggina nel suo già attuale “VathiaTour”.