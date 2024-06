Amici 23 Holden spiega come è nata la scelta di inserire Sarah Toscano nel singolo Ossidiana E alla domanda se sia innamorato…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 1 giugno 2024) Durante l’ultima edizione di, che si è conclusa qualche settimana fa, i fan hanno avuto modo di notare una certa complicità tra i due cantanti, che sembra proseguire anche fuori dal programma. I due, nelle varie interviste che hanno rilasciato in queste settimane, hanno più volte smentito il gossip che li vorrebbe insieme, ribadendo che a legarli è solo un rapporto dizia e un grande affetto. I fan, però, non sembrano essere convinti dellezioni date dagli ex allievi del talent show condotto da Maria De Filippi e continuano a pensare e sperare che tra loro ci sia in realtà qualcosa di più di una semplicezia. A convincerli di ciò, anche l’ultimodi, nel quale il cantante ha scelto diproprio la voce della giovane vincitrice di23, per la gioia di tutti coloro che credono che tra i due possa nascere una storia.