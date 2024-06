Rimini Wellness siamo partiti | prova di forza per la Riviera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – Pronti, partenza, via ed è subito. Tagliato oggi il nastro che ha dato inizio alla 18esima edizione dell’evento internazionale di riferimento per il mondo del fitness, sport e benessere. Una quattro giorni organizzata da Ieg che riempirà i padiglioni del Palafiera fino a domenica con oltre trecento brand espositori disposti nei centosettantamila metri quadri a disposizione di professionisti e appassionati del settore. Un evento che trasformanel cuore pulsante del benessere e della salute anche grazie alOff, il fuori salone della manifestazione principale che esce dalle mura della Fiera e si perde per le vie riminesi, dal mare alla città. Duecentoquaranta eventi dislocati per l’intero territorio, in un’esperienza collettiva e di condivisione propria dello sport.