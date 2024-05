Venezia-Virtus Bologna in tv | programma orario e diretta gara-4 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-4 delle semifinali deidellaA1di. Missione compiuta per gli uomini di coach Spahija, i quali si sono aggiudicati-3 allungando la. Nella prima sfida al Taliercio, i lagunari hanno sofferto l’ottimo avvio della(il primo quarto è terminato 16-29), accorciando però le distanze nel terzo quarto, completando poi la rimonta negli ultimi minuti grazie soprattutto ai punti arrivati dalla panchina con Parks (19) e Simms (17). Ora, quindi, seconda partita a, in cui gli orogranata cercano un’altra vittoria davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti puntano la vittoria per evitare di arrivare un’altra volta in-5.