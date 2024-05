Tour de France a Firenze | un mese dall’evento che attesa Da dove passa la corsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 - Sarà unstorico quello del 2024 la cui Grand Départ sarà tra un. Per la prima volta nella storia dellase nata nel 1903, la partenza avverrà dall’Italia, e storica sarà anche la sua conclusione che non avverrà (per motivi di sicurezza) a Parigi, in quanto il 26 luglio, cinque giorni dopo la conclusione del, nella capitalese si apriranno i Giochi Olimpici. La festa a cento giorni dalla partenza Unche nascerà in Toscana, e si metterà in movimento dal centro storico dicon una passerella che toccherà il cuore della città, nel ricordo di quattro grandi campioni. Nella prima tappa daa Rimini, l’omaggio a Gino Bartali che vinse lase a 10 anni di distanza, nel 1938 e nel 1948, e a Gastone Nencini (primo al Parco dei Principi di Parigi nel 1960 complimentato anche dal presidente della Repubblicase De Gaulle).