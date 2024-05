Roland Garros Sinner liquida Gasquet in tre set e vola al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Parigi, 29 maggio 2024 - Lo scontro generazionale ha premiato, come da pronostico, Jannik. Il numero due del mondo ha sconfitto in tre set per 6-4 6-2 6-4 il beniamino di casa veterano Richarde conquistato l’accesso al terzodel. Molto solido Jannik, l'anca non sta dando problemi, che ci ha messo qualche game per entrare in ritmo, ma una volta trovati i propri colpi e una velocità di crociera superiore hato il transalpino che si è arreso dopo due ore e quindici di gioco. Peral terzoci sarà il vincente del match tra Kotov e Wawrinka. La partita A differenza di Eubanks,è giocatore da scambi più lunghi per via della sua posizione lontana dalla riga di fondo, così èche deve prendersi qualche rischio in più e accelerare alla prima palla buona.