Crostata di ciliegie Cherry pie | la torta americana di Nonna Papera

(Di domenica 26 maggio 2024) LaPie altro non è che la miticaalleche di tanto in tanto preparavaper i suoi nipotini! Anche se è di una bellezza unica, tanto da sembrare un capolavoro casalingo quasi inavvicinabile, in realtà è piuttosto semplice da preparare. La base è una pasta brisé chiamata Pie Crust, veloce da assemblare, elastica e friabile. Qui trovate la ricetta per prepararla. Il ripieno alle, a dire il vero, richiede un po’ di pazienza, perché ovviamente dovremo denocciolarle una ad una. Una volta pronte, però, non dovremo fare altro che aggiungere zucchero, amido, burro, sale, limone e vaniglia, mescolare il tutto, farcire il guscio e decorarlo con le classiche losanghe e cuocerlo in forno. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!pie: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 2 dischi di pie crust (qui la ricetta) 1,2 kgintere (circa 1 kg snocciolate) 150 g di zucchero 1 pizzico di sale 2 cucchiai di succo di limone 1/4 di cucchiaino di estratto di mandorle (facoltativo) 4 cucchiai di amido di mais 15 g di burro freddo per finalizzare: 1 uovo 1 cucchiaio di zucchero.