Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto Salva Casa E Salvini festeggia anche lo stop al redditometro | È un triste ricordo

(Di venerdì 24 maggio 2024) A pochi giorni dalle elezioni europee ildeihail” (qui tutti i dettagli): arriva così il via libera al colpo di spugna sulle difformità interne e mano libera ai cambi d’uso degli immobili. Un provvedimento fortemente voluto dal vicepremier leghista Matteoche, in conferenza stampa dopo il cdm, ha voluto ancora una volta ribadire che “non è un condono sull’esterno”. Rispetto alla prima versione non ci sono le norme più contestate come quella “-grattacieli” per fermare le inchieste sull’edilizia di Milano: “Sul-Milano non abbiamo voluto forzare la mano, spero che ci sia un emendamento bipartisan”, ha detto il leader della Lega dopo il cdm.: “È rivoluzione liberale” – Si tratta di “una rivoluzione liberale, passiamo dal silenzio rigetto al silenzio assenso“, ha detto: “La maggior parte delle case degli italiani ha dei problemi decennali” che riguardano la “suddivisione dei locali interni, diversa rispetto alla piantina originale, e che non comporta alcun carico diverso e che a dl pubblicato, spero da lunedì, conto che faccia andare tantissima gente in comune a pagare quello che deve”, ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture.