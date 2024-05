A nozze con lo straniero Così i matrimoni misti stanno cambiando l’Italia

Meraviglioso evento per il volto di Canale 5, che si è unita in matrimonio. L’annuncio sui fiori di arancio è arrivato tramite un post della stessa sposa, ma anche altri che la conoscono molto bene hanno voluto omaggiarla. Lei è stata protagonista ...

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati il 16 maggio: un giorno da favola per la coppia, in una cornice d’eccezione, ovvero Mazara del Vallo in Sicilia. Dopo 3 anni di fidanzamento, si sono scambiati le promesse per il “per sempre”: nel ...