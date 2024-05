Arriva la nuova Continental GT

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 19 maggio 2024) LaGT di quarta generazione sarà presentata a giugno e sarà la prima vettura costruita con il nuovo gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid di Bentley. Con una potenza di 782 CV e una coppia di 1000 Nm, capace di una autonomia di 80 km in sola modalità elettrica e a un valore di CO2 (WLPT) inferiore a 50 g/km, laGT segna un significativo passo avanti per Bentley. Non solo sarà l'auto stradale Bentley più potente e più dinamica nei 105 anni di storia dell'azienda, ma sarà anche la più sostenibile, rispettando il lusso e l'eleganza artigianale e i materiali eccezionali che contraddistinguono tutte le automobili Bentley. La tecnologia del telaio di ultima generazione comprende la trazione integrale attiva con torque vectoring, le quattro ruote sterzanti, il differenziale a ...