Tendenza a reiterare il reato - la bordata di Caprarica a Fedez

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nella puntata di giovedì 16 maggio di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, si torna a parlare della notte dell'aggressione al personal trainer Cristiano Iovino e al presunto ruolo dinella vicenda, alla luce dell'inchiesta della Procura di Milano in cui il rapper risulta indagato per rissa. Vicenda che si intreccia col gossip sull'onda della rottura con Chiara Ferragni e le voci sulla nuova fiamma, la giovane Ludovica Di Gresy. Antonio, ospite in collegamento del programma, fa notare subito una strana coincidenza: "Gli uomini si innamorano sempre di 'bis' delle mogli e delle fidanzate, questa ragazza è un'altra faccia di Chiara Ferragni, molto bella per carità come Chiara ma è un 'bis'", afferma il giornalista. Che cita anche un'altra coppia vip: "Un po' come la nuova compagna di Francesco Totti dopo Ilary ...

Chiara rilancia l'accessorio anni Novanta. Leggi tutto Chiara Ferragni rilancia il mollettone per capelli: ecco come indossarlo su Donne Magazine.

Fedez, Da Vicino Nessuno è Normale andrà in onda senza la sua ospitata - fedez, Da Vicino Nessuno è Normale andrà in onda senza la sua ospitata - fedez non sarà tra gli ospiti di Da Vicino Nessuno è Normale, il programma in prima serata su RaiDue condotto da Alessandro Cattelan. Lo fa sapere Davidemaggio.it. Il conduttore di Stasera C’è Cattela ...

Nuovi testimoni e indagini su Fedez: la notte di aggressione a Milano - Nuovi testimoni e indagini su fedez: la notte di aggressione a Milano - Contesto: 'aggressione al personal trainer Cristiano Iovino a Milano nella notte tra il 21 e il 22 aprile sta facendo emergere nuovi dettagli e ...

L'oro è in consolidamento, a 2.363,40 dollari l'oncia - L'oro è in consolidamento, a 2.363,40 dollari l'oncia - tendenza al consolidamento per l'oro, ma con poche oscillazioni. Il metallo prezioso con consegna a giugno vale 2.363,40 dollari l'oncia (+0,15%) mentre un po' più incerto risulta l'andamento dell'oro ...