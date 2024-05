Eurovision 2024 - Angelina Mango shockata dall’evento | Atmosfera orribile

Che sia stata una delle edizioni più “movimentate” dal punto di vista politico di Eurovision Song Contest 2024 , non c’è dubbio. La presenza di Israele, considerando quello che sta accadendo a Gaza, non è andata giù a diversi Paesi. l’atmosfera di ...

Se dicessimo che questa edizione dell’Eurovision Song Contest verrà ricordata solo per la qualità delle performance e della musica portata sul palco della Malmö Arena mentiremmo. L’annuale evento che vede in gara artisti e artiste internazionali è ...

Quando esce “Melodrama” nuovo singolo di Angelina Mango Significato e Cover del brano che anticipa l’album “Pokè melodrama” - Quando esce “Melodrama” nuovo singolo di Angelina mango Significato e Cover del brano che anticipa l’album “Pokè melodrama” - In uscita il nuovo singolo di Angelina mango, un progetto musicale dell'artista diventata una star internazionale dopo l'Eurovision ...

Angelina Mango, il 24 maggio esce il singolo melodrama - Angelina mango, il 24 maggio esce il singolo melodrama - Dopo la partecipazione all'Eurovision Song Contest con La Noia, dove si è classificata settima, Angelina mango pubblica il 24 maggio melodrama (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), il ...

Angelina Mango: da piccola di casa che balla in salotto a popstar che fa sognare l’Europa - Angelina mango: da piccola di casa che balla in salotto a popstar che fa sognare l’Europa - Esce il 24 maggio “melodrama”, il nuovo singolo di Angelina mango che anticipa il suo primo album d’inediti “poké melodrama”, in uscita il 31 maggio e già disponibile in pre-order. “melodrama” - scrit ...