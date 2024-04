Un 25 aprile contro bellicismo e censure | mai come quest’anno - viva la Repubblica antifascista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Questo 25è davvero una giornata particolare. E non solo perché ci risulta che si svolgeranno poco meno di un migliaio di iniziative. Non solo perché è un anniversario “pesante” – cento anni dall’omicidio di Matteotti e ottanta dai massacri nazifascisti fra cui le Fosse Ardeatine, Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema -, ma anche perché la vicenda italiana e quella internazionale stanno determinando reazioni significative in vasti strati della società, sempre più preoccupati per il restringimento degli spazi democratici e dei diritti di libertà e allarmati per una deriva bellicista che assume sempre più il contorno di una profezia che si autoavvera. Per questo lo slogan che abbiamo proposto in tutta Italia è: “la!”. È innegabile la presenza di un vasto movimento di studenti in radicale ...