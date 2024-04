Terra amara - anticipazioni turche | Hakan muore per mano di Betul

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 aprile 2024)continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso episodio dopo episodio, in vista del gran finale della serie. In base a quanto riportato dalle, la soap si appresta a intrattenere il pubblico italiano con diversi colpi di scena. Ecco cosa accadrà in attesa del gran finale. Si avvicina sempre di più il gran finale di. La soap opera turca, che continua a tenere il pubblico incollato sul piccolo schermo, prosegue con la messa in onda della quarta e ultima stagione, che promette diversi colpi di scena. Nel corso degli ultimi episodi andati in onda, per Zuleyha sembra finalmente tornato il sereno. La Altun è ormai convolata a nozze con, dopo averlo perdonato a seguito del fatto che l’uomo le ha nascosto la sua vera ...