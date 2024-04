LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Vendrame scollina per primo sul Les Mosse - 50 km al traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 siamo nel tratto di falsopiano: strade larghe e innevate, fa effetto a fine aprile. 15.40 La EF Education-Easypost a tirare il plotone. 15.38 Mancano poco più di 60 chilometri al traguardo. 15.36 Sempre più in rimonta il gruppo , segnalato a ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Sarà Derby azzurro nella finale del bronzo dei 66 kg maschili. Elios Manzi si è fermato in semi finale contro il turco Muhammed Demirel. Matteo Piras invece ha approfittato del ritiro di Shmailov. Questo il tabellone completo dei 66 kg: finale per ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Secondo shido anche per Giuffrida. 15.32 Ultimo minuto del tempo regolamentare. 15.30 Secondo shido per l’ungherese. 15.29 Sanzione di uno shido a testa. 15.28 Iniziata la semifinale tra Odette Giuffrida e Reka Pupp. 15.27 Terzo shido per Toro Soler ...

Continua a leggere>>