L’incubo del cemento Altri palazzi e negozi | Basta costruire | via Milazzo soffoca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ancora. Nuove edificazioni all’orizzonte in via. I residenti della zona sono molto preoccupati degli impatti futuri sul traffico e l’inquinamento per la nuova colata diin arrivo. Ed è partita la mobilitazione, con il sostegno di Legambiente Monza e del nucleo promotore del Comitato di via/Manara. Il Piano attuativo adottato dalla Giunta comunale il 25 gennaio prevede "impattanti edificazioni in un’area industriale dismessa posta tra le vie Manara,, Don Giovanni Verità e il Canale Villoresi". Gli abitanti del quartiere hanno aperto gli occhi su quello che li aspetta: 23mila metri cubi di residenziale, cioè 200 nuovi abitanti (con circa 150 auto), 450 metri cubi riservati a terziario e 650 metri quadrati destinati al commerciale. Idi ...