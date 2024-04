Il vaste programme di Autostrade per l' Italia | abolire il fato entro il 2050

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sono in un Paese meraviglioso: come moltini trascorrerò gran parte di questo ponte in autostrada e me lo dicono i cartelli promozionali per i turisti. Tuttavia - più dei misteriosi nomi esotici dei panini delle stazioni di servizio, più del fatto che fermarsi a mangiare un panino in una stazione di servizio affollata durante un ponte sia il migliore spot possibile contro il suffragio universale - mi colpisce lo slogan che campeggia su uno schermo:ilper l’si pone come obiettivo “zero fatalità”. Obiettivo singolare se si considera che, vocabolario alla mano, “fatalità” è un termine che ha a che fare con il, il destino o il caso o come vogliamo chiamarlo; con l’imponderabile che sfugge al nostro controllo, non importa quanto ci impegniamo nella ...