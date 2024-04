Colpo grosso al ristorante a Viareggio Rubati soldi e champagne

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 aprile 2024 – Che in via Coppino, ieri sera, tirasse una brutta aria lo si è capito già prima della mezzanotte, quando qualcuno ha cercato di forzare l’ingresso del“Il fronte del porto“. Interrotto però dall’arrivo della vigilanza privata e poi da una volante dei carabinieri. Era solo l’antipasto di una notte tormentata, perché – un centinaio di metri più avanti, verso mare – i ladri, qualche ora più tardi, sono riusciti a mettere a segno unai danni delpizzeria “Sale e Pepe“. Con un piede di porco è stata forzata la porta scorrevole. Se n’è accorto un residente della zona, che a passeggio di prima mattina ha notato l’ingresso del locale semi aperto. Le luci erano spente, dentro non c’era nessuno. E così ha chiamato il titolare, Daniele Guerra, che abita proprio a pochi ...

