Carrara - la marcia dei duemila | Difendiamo il nostro futuro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sono stati più di: con slogan a difesa della sicurezza, le bandiere delle tre sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil che hanno organizzato la manifestazione, il Partito democratico locale e regionale, parte della giunta comunale a fianco. E’ stato il giorno della rabbia e dell’indignazione ieri adove il mondo del marmo ha incrociato le braccia per affermare il proprio orgoglio dopo che il big del marmo, l’imprenditore Alberto Franchi, ha pronunciato frasi choc alle telecamere di Report. "Qui chi si fa male è un deficiente" disse l’industriale, cancellando con poche sillabe anni di lotte per la sicurezza e la dignità sul lavoro. In difesa dei propri diritti i lavoratori del marmo, molti familiari delle vittime, che in questi anni hanno macchiato con una scia di sangue il bianco delle apuane, ambientalisti e tanti giovani e studenti ...

