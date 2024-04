Trasporti | a Roma 15 nuovi bus ibridi per le periferie dalla Cassia a Cinecitta’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sono arrivati a15autobusda 18 metri al servizio dei collegamenti piu’ periferici della citta’ e che rafforzeranno le linee 201, 280, 69, 791, 30, 705, 451, 409, 20, 163, 105 che coprono le zone quali, Talenti, Cornelia,, Torre Spaccata, Tor de Cenci, Tor Bella Monaca e altre da nord a sud della Capitale. Iveicoli hanno una capienza di 162 posti, di cui 123 in piedi, 38 a sedere, uno riservato ai disabili e uno per un passeggino. Sono dotati di prese Usb per la ricarica dei dispositivi elettronici, sia per i passeggeri che per l’autista. I 15pullmann sono i primi di una partita totale da 110 autobus che saranno consegnati entro il Giubileo e per cui sono stati investiti 46,5 milioni di euro di cui 42 provenienti dai ...