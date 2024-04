Europee - il magistrato Tarfusser candidato con Azione | L’ho deciso da poco Non ho chiesto la revisione su Erba per questo motivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) IlCunocorrerà conalle elezioni. Lo ha annunciato Carlo Calenda, durante una conferenza stampa di presenta Milano. “Siamo molto felici e onorati di avere Cunonella nostra lista per leperchè è undi primissimo ordine”, ha detto l’ex ministro del governo di Matteo Renzi.è il sostituto procuratore della Corte d’appello di Milano che haladelle condanne inflitte a Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di. “La mia candidatura risale come prima idea all’11 di aprile e quindi non è un’idea molto datata. Non venite a dirmi che ho fatto la richiesta disul ...