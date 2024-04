Probabili formazioni Inter-Torino | trentaquattresima giornata Serie A 2023 2024

Roma 22 aprile 2024 - Un posto in finale di Coppa Italia, è questa la posta in palio della sfida di domani all'Olimpico che metterà di fronte Lazio e Juventus nella semifinale di ritorno della Coppa nazionale. Da una parte i biancocelesti vanno a caccia di un'improbabile rimonta, dopo il 2-0 patito all'Allianz Stadium in occasione dell'incontro d'andata, dall'altra parte i ragazzi di Allegri puntano a conservare il vantaggio che Chiesa e ... (sport.quotidiano)

Le Probabili formazioni di Udinese-Roma, match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, 2023/2024 ma con una particolarità: la partita è stata interrotta domenica scorsa al 72? per il malore occorso ad Evan Ndicka, difensore giallorosso ricoverato ad Udine dopo uno pneumotorace. Il difensore è già stato ricoverato e sta meglio. E adesso Udinese-Roma sarà recuperata dall’1-1. Diciotto minuti più recupero da giocare. Le squadre potranno ... (sportface)

L’Ajax ospita l’SBV Excelsior mercoledì 24 aprile sera, sapendo di aver bisogno di tutti e tre i punti per mantenere il quarto posto nella classifica dell’Eredivisie. Nel frattempo, l’Excelsior si reca ad Amsterdam con un solo punto di vantaggio sul terzetto di coda, anche se grazie a una vittoria che dà morale. Il calcio di inizio di Ajax vs SBV Excelsior è previsto alle 21 Anteprima della partita Ajax vs SBV Excelsior a che punto ... (sport.periodicodaily)

L’FC Twente ospita l’Almere City mercoledì 24 aprile sera con l’opportunità di rafforzare la propria posizione al terzo posto nella classifica dell’Eredivisie. Nel frattempo, l’Almere arriva a questa sfida sapendo che il raggiungimento del massimo dei punti garantirà il suo status di prima squadra per un altro anno. Il calcio di inizio di FC Twente vs Almere City è previsto alle 18:45 Anteprima della partita FC Twente vs Almere City a ... (sport.periodicodaily)

Un derby del Merseyside con importanti ripercussioni su entrambi i lati della classifica di Premier League è in programma al Goodison Park questo mercoledì 24 aprile, quando Everton e Liverpool incroceranno ancora una volta le loro strade. Mentre i Reds hanno ottenuto una vittoria senza drammi per 3-1 contro il Fulham domenica pomeriggio, gli uomini di Sean Dyche hanno superato i rivali della retrocessione, il Nottingham Forest, per 2-0, ... (sport.periodicodaily)