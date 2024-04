Highlights e gol Fulham-Liverpool 1-3 - Premier League 2023 2024 VIDEO

Acquachiara-Ancona 10-11 con i poker di Adam e Fortunato - Beffa nel finale. All’intervallo lungo i padroni di casa si trovano in svantaggio (4-8), riducono il passivo nel terzo periodo, non riesce però la rimonta nell’ultimo quarto.ilmattino

Nocerina-Latte Dolce 2-0: Garofalo man of the match - Subentrato nel corso della ripresa, firma un assist e il gol del raddoppio e spinge la Nocerina aritmeticamente ai playoff nel girone G di Serie D. Manca di concretezza la squadra di Nappi che, dopo ...ilmattino

Serie C, il Pescara di nuovo in vena di regali: anche l’Ancona passa all’Adriatico (0-2) - Serie C Pescara Ancona: torna a perdere in casa la squadra biancazzurra (sesta sconfitta interna della stagione) contro un Ancona più organizzato e determinato, ...rete8