COMUNICATO LETTO DAI TG RAI | RAI3 IRRICONOSCIBILE - 6 MILIONI PER AVANTI POPOLO

(Di domenica 21 aprile 2024) Oggi nelle principali edizioni dei telegiornali e radiogiornali della Rai verràquestosindacale dell’Usigrai. Il controllo dei vertici della Rai sull’informazione del servizio pubblico si fa ogni giorno più asfissiante. Dopo aver svuotato della loro identità due canali, ora i dirigenti nominati dal Governo intervengono bloccando anche ospiti non graditi, come Antonio Scurati a cui era stato affidato un monologo sul 25 aprile, in una rete,, ormai stravolta nel palinsesto eper i telespettatori. La stessa azienda che ha speso 6di euro per il programma, ora avanza motivazioni di carattere economico per l’esclusione di Scurati. Motivazioni già smentite dai fatti. Siamo di fronte ad un sistema pervasivo di ...