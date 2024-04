Supermercato con oltre 150 kg di prodotti scaduti sugli scaffali L’operazione del NAS di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 aprile 2024) Pubblicato il 20 Aprile, 2024 I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di, supportati dall’Arma territoriale, hanno recentemente condotto una serie di controlli nei supermercati e nelle gastronomie dei comuni die Fondi. Queste ispezioni rientrano in un’operazione più ampia mirata a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare. Irregolarità Rilevate e Procedimenti Sanzionatori Durante le ispezioni, sono stati scoperti circa 300 kg di alimenti conservati in condizioni non conformi alle normative vigenti. A, unè stato trovato in possesso di 150 kg tra salumi e formaggi esposti a temperature non regolamentate e senza adeguata tracciabilità, alcuni addiritturala data di scadenza consigliata. Analogamente, a Fondi, un ...