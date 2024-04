Vinitaly - bilancio con il sorriso | Evento sempre più internazionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024)archivia la 56ª edizione con 97mila presenze e una centralità crescente nel mondo del vino. Numeri in crescita rispetto all’anno scorso quando furono 93mila. Ma attenzione, non è la quantità che conta in una manifestazione di questo tipo (in passato i numeri furono anche molto superiori), ma sulla qualità dei partecipanti. E anche in questo caso i numeri parlano e certificano la crescente attenzione all’export – perseguita anche con forti investimenti e una vasta campagna incoming all’estero fra roadshow e anteprime –: sono risultati in leggero incremento gli operatori esteri, provenienti da 140 paesi a quota 30.070 (31% sul totale), di cui 1.200 top buyer (+20% sul 2023) da 65 nazioni selezionati, invitati e ospitati da Veronafiere in collaborazione con Ice Agenzia per il commercio.positivo ...