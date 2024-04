Giovanni - Amici 23 | Maria De Filippi è sempre present - una bellissima persona A Todaro devo tutto e sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo | Intervista esclusiva

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 18 aprile 2024)Tesse, eliminato durante la seconda puntata del serale di23, ha le idee ben chiare sul suo futuro che vede nel. Il ballerino si è lasciato andare ad unain cui ha parlato del suo percorso all’interno della scuola, dei legami umani creati con professori e compagni di avventura e diDe. Scopriamo le sue parole e le riflessioni che ha condiviso con noi.Tesse, ballerino di latino di23, come è nata la tua passione per la danza? La mia passione per la danza è nata in una maniera unica. Avevo dieci anni quando mia mamma mi ha letteralmente ‘costretto’ ad andare alla mia prima lezione di ...