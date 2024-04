Ranking Uefa | Italia vicina al 5° posto in Champions | servono al massimo 14 punti

Ranking Uefa aggiornato, brivido Italia per il quinto posto Champions: Germania più vicina - Il successo del Borussia Dortmund sull'Atletico Madrid, avvicina i club tedeschi a quelli italiani. La situazione ...corrieredellosport

MONDIALE PER CLUB - Atletico Madrid qualificato, out il Barcellona - Nel 2025 si terrà la prima edizione del "nuovo" Mondiale per club organizzato dalla Fifa. Il torneo sarebbe dovuto cominciare nel 2021, ma per colpa della pandemia da Covid-19 si è optato per il rinvi ...napolimagazine

5º posto Champions, Italia sempre prima ma la Germania non molla: scende la Spagna - La Spagna perde due squadre in Champions League, eliminate Barcellona e Atletico Madrid che non sfruttano le vittorie dell'andata.tuttonapoli