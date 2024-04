La mappa del mattone Il mercato rallenta | colpa del caro mutui I prezzi zona per zona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Castellina e Pietà le più care, Maliseti, Narnali, Viaccia, Chiesanuova, Iolo e Casale le più economiche in città, Oste e Vernio le più abbordabili di tutta la provincia. E’ questo lo spaccato sul valore per quartiere e comune delle case in provincia di Prato, anno 2023, offerto dall’osservatorio di Mediatori Group. Numeri che confermano come le nuove costruzioni si attestino sui 3.500 euro al metro quadro nelle zone considerate più di pregio (Castellina e Pietà), mentre si fermino sui 2.400 euro al metro quadrato in quelle meno ambite. La media comunque gira intorno ai 2.800 euro al metro quadro: è il caso di Mezzana, Grignano, Cafaggio, Tobbiana, Santa Lucia, con punte di 3.000 euro a La Querce e a Villa Fiorita. Passando all’usato ristrutturato il picco riguarda sempre Castellina e Pietà: qui però si scende di mille euro al metro quadro rispetto al nuovo. Le punte minime si ...