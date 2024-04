Schlein col cerino in mano | “È lei l’obiettivo di Conte” Capezzone infierisce | “Come il pollo al tavolo del poker”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Alla fine della fiera del Sud, è Ellya rimanere colin: le conseguenze dell’affaire Puglia sono talmente smaccate che tutti concordano sul fatto che il vero obiettivo dellavra di Giuseppesia lei. Non la legalità, non la questione morale, non quella “disinfestazione” della politica di cui l’avvocato del popolo ha parlato ieri. Solo e unicamente Elly e, dunque, la leadership del centrosinistra. Ugualmente, c’è accordo sul fatto che questo avviene anche per sua insipienza politica, per l’incapacità di capire le situazioni e girarle eventualmente a proprio favore. Qualche dubbio semmai c’è su chi partecipi a questa operazione. O forse si tratta solo di omissioni per carità di patria, perché anche su questo i segnali di qualche connivenza dem sono tutti sul ...