Salute | solo 50% cardiopatici aderisce a cure | al via campagna ‘Affetti Desiderati’

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Le malattie cardiovascolari costituiscono ancora oggi in Italia e nel mondo uno dei più importanti problemi dipubblica: insieme a cancro, diabete e malattie respiratorie croniche fanno parte delle malattie non trasmissibili (Mnt), tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Con quasi 20 milioni di decessi all'anno a livello mondiale, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Per Giornata nazionale aderenza terapia Siprec e Gruppo Servier lanciano iniziativa per un cuore in Salute Le malattie cardiovascolari costituiscono ancora oggi in Italia e nel mondo uno dei più ... (sbircialanotizia)

Pancreas, scoperta impronta digitale molecolare delle lesioni che annunciano tumori - Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Scoperta l’impronta digitale molecolare delle ... cioè delle forme sicuramente maligne (Nkx6-2). Non solo. Questa ricerca getta luce anche sul ruolo dell’attivazione ...notizie.tiscali

La skin care è una questione di lusso (anche quando è low cost) - Vero: molti brand e influencer propongono routine di skin care "low cost" ma è tutta la pratica a essere un lusso (per molte) ...alfemminile

Lo smog ma anche il caldo: ogni anno in Emilia-Romagna 2.000 vittime per l’aria ‘cattiva’ - In Emilia-Romagna ogni anno si stimano 2.000 morti per cause riconducibili alla qualità dell'aria. E anche le ondate di calore fanno vittime tra gli anziani. "I cambiamenti climatici sono arrivati nei ...dire