Partite più belle all’Audace Legnaia E occhio a quello che si farà al ritorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sul campo dell’Audacesi sono vistepiù. Questa Coppa non sarà un granchè, ma riuscire rimbalzare con ostinazione contro una squadretta (priva tra l’altro di sette titolari) è quasi un’impresa. Non c’è da disperarsi troppo pensando alla strada verso la finale. C’è unda giocare a Firenze e ci auguriamo che sia un’altra storia. Certo, gli avversari hanno deciso che lo zero a zero valeva una vittoria e fare calcio, in questi casi, non è semplice. Servirebbe vincere i duelli, gli uno contro uno, ma gli esterni di questa Fiorentina preferiscono andare un po’ avanti, guardare l’avversario, e poi dare la palla indietro. Manca un piano B, e mancano molte altre cose. L’atteggiamento, tanto per cominciare. Che non è apparso dei migliori. Del ritmo neanche a parlarne. Ok, siamo fatti così, amici dei ...