Giovani | precari e depressi | l’impatto delle disuguaglianze sulla salute mentale delle nuove generazioni

(Di venerdì 12 aprile 2024) Eleonora ha 17 anni, è di Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, e non può vivere nella sua casa perché il compagno con la madre e il fratello sono agli arresti domiciliari. Siede su una sedia posizionata in cerchio con altri, guarda in basso attraverso una coltre di capelli mori ondulati. È una degli ospiti della comunità residenziale terapeutica riabilitativa per adolescenti con problemi psichiatrici La Casa. «L’avevamo fatta ricoverare all’ospedale perché aveva sviluppato un’infezione polmonare: è scappata e da poco è tornata», spiega Valentina Graverini, responsabile della comunità capitolina. Graverini guarda dall’altro lato del cerchio una ragazza bionda. «Elisa – dice – ha 16 anni ed è fuggita dal carcere: è sotto custodia minorile, per questo adesso non possiamo mandarla a scuola». «Le due– riprende la responsabile – ...

Anche nelle Marche il 2023 è stato un anno da dimenticare per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. In tutta la regione si sono registrati 16.918 casi, di cui 28 mortali, mentre nel 2022 sono ... (ilrestodelcarlino)

In Italia nei prossimi anni rischiamo di dover fare i conti con un fenomeno crescente di disabilità psico-sociale - In Italia nei prossimi anni rischiamo di dover fare i conti con un fenomeno crescente di disabilità psico-sociale Eleonora ha 17 anni, è di Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, e non può vivere ne ...tpi

Basilicata, in 10 anni 23mila Giovani in fuga della regione - POTENZA - “Rimanere per scelta” è lo slogan che ha accompagnato un fitto manifesto di proposte della “Rete degli studenti medi” per una Basilicata a misura di giovane, che è stato presentato, a Potenz ...lagazzettadelmezzogiorno

Suviana e non solo, ancora troppi infortuni sul lavoro (anche nelle Marche) - Oltre 40 incidenti sul lavoro al giorno dove i più penalizzati sono Giovani e precari in un mercato del lavoro che vede meno del 10% dei contratti attivati nell’ultimo anno a tempo indeterminato. Una ...anconatoday