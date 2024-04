La Correggese fa pari dopo la grande paura Fabbrico-Rolo | Fiocchi replica a Bassoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tre pareggi ed una sconfitta nei match delle reggiane di Eccellenza, impegnate nella quartultima giornata di campionato. Non sa più vincere la, un punto nelle ultime due partite, che non riesce a riprendersi dal kappao infrasettimanale con la capolista Cittadella (quest’ultima, peraltro, ha un piede in Serie D con +8 punti sulla seconda piazza): al "Borelli" finisce 2-2 con il Salsomaggiore, che rimonta l’iniziale vantaggio bianco-rosso di Solinas (13’) con l’uno-due firmato da Fanti al 50’ e al 68’. A 10 minuti dal termine il definitivoè opera di Vaccari, che mantiene la squadra di Gallicchio al terzo posto, a +3 sul Nibbiano. Non si può dire che la Bagnolese, nonostante una retrocessione già maturata da qualche settimana, non giochi col cuore: nella sfida casalinga con La Pieve Nonantola i rosso-blu vanno in vantaggio al 40’ con ...