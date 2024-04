Si sentono male sul treno al rientro da una gita | intossicazione alimentare per 18 studenti di Udine

(Di domenica 7 aprile 2024) Malore inper 18dell'Istituto tecnico Zanon didurante ilda un viaggio scolastico in Toscana. I ragazzi presentavano sintomi che sono stati ricondotti in seguito a un'. Il gruppo si è dovuto fermare a Mestre, dove alcuni alunni sono stati portati al pronto soccorso.

