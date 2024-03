Volley Maschile Serie B È il derby che vale la stagione Alle 18 30 Kerakoll-Villa d’Oro

(Di sabato 23 marzo 2024) È ilche puòre un campionato, quello tra la capolista diSassuolo, ed una delle sue più pervicaci inseguitrici, la Nationaldi Modena, una sfida che, fatte le dovute proporzioni, ricorda quella di quaranta anni fa tra Edilcuoghi e Sassuolo. Si gioca al PalaPaganelli18.30, ed in palio ci sono non solo tre punti pesantissimi, ma anche una grande iniezione di fiducia: nella corsa ai playoff sono coinvolte anche il Viadana ed il Sommacampagna, che curiosamente si sfidano anche loro. Sassuolo deve difendere il punto di vantaggio sui mantovani, ed i due sui rossoneri, puntando sulla ripetibilità della scoppola rifilata all’andata ai modenesi a casa loro, mentre i ragazzi di Barozzi, che dopo di quella sberla hanno perso solo con ...

Bastavano due set a Trento per agguantare la finale di Cev Champions League maschile 2023 / 2024 di Volley e la formazione di coach Fabio Soli non tradisce. Nel derby di ritorno contro Civitanova , ... (sportface)

Volley b1. Rari punta un’altra vittoria. A Chiavari per correre - I biancorossi hanno ormai la testa ai play off ma non vogliono sbagliare. Oggi (17) in Liguria per allungare la striscia positiva. Giocano anche le donne.msn

Serie B Maschile. L’Invicta a Tuscania per il big-match - Nel ventesimo turno di serie B Maschile, l'Invicta affronta Tuscania in una sfida cruciale per i playoff. Tuscania è seconda in classifica, ma i grossetani cercano di avvicinarsi. La partita si preann ...lanazione

Volley Serie C e D. Colombiera all’ultima spiaggia. Lunezia cerca punti salvezza - A concludere il quadro del 17° turno del campionato di Volley Maschile serie C saranno Cus-Vbc Savona, Chiavari-Colombo e Admo-Sabazia. In serie C femminile la Pallavolo Futura affronta l’ultima gara ...lanazione