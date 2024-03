Che tempo che fa | gli ospiti di Fabio Fazio domenica 24 marzo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 23 marzo 2024) In studio tra gli altri Gianna Nannini ed Enrico Mentana Nuovo appuntamento sul Nove24con 'Cheche fa' di. Tra glidella puntata ci sarà Gianna Nannini, che presenterà il suo nuovo album in uscita, ed Enrico Mentana. Non mancheranno l'intervento di Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia