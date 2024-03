Sapri | inaugurato il nuovo centro antiviolenza ‘Iris-sportello Pierangela’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuta stamane a(SA) l’Inaugurazione del“Iris-Pierangela”, presso la sede sita in Corso Garibaldi 10, gestito, a margine di un bando con evidenza pubblica, dalla Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio in ati con il Consorzio Luna. Il Cav, inteso come “ed attività di supporto alle donne vittime di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, familiare e ai loro figli” si rivolge a tutte le donne dell’ambito “S9” che comprende i Comuni di: Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati. Finalità della rete è ...