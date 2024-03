F1 | buona la prima per Ferrari | il surriscaldamento dei freni non frena il cavallino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) La stagione 2024 della Formula 1 ha preso il via con unadeterminata a riscattarsi dopo le delusioni della passata stagione. Nel Gran Premio del Bahrain, infatti, la scuderia di Maranello si è attestata come seconda forza della griglia, con Carlos Sainz e Charles Leclerc che si sono posizionati rispettivamente terzo e quarto, precedute dalle RB20 di Max Verstappen e Sergio Perez, riuscendo a massimizzare i punti a disposizione. Laha dimostrato di essere all’altezza della sfida, rendendosi protagonista di un buon passo gara che fa ben sperare per il futuro. Dopo un duro lavoro durante l’inverno per correggere le lacune tecniche della SF-23 della stagione precedente, la Scuderia sembra essere riuscita a partorire una SF-24 nettamente più competitiva rispetto alla sua progenitrice, tanto che il debutto della nuova monoposto in Bahrain ha ...