Charlotte Casiraghi magnifica in jeans da Chanel | prime foto dopo la separazione

(Di martedì 5 marzo 2024)torna in pubblico, rigorosamente da sola, senza quello che ormai è diventato il suo ex marito, Dimitri Rassam. L’occasione è la sfilata2024 alla Paris Fashion Week . La figlia di Carolina di Monaco è incantevole in giacca rosa e, ma un velo di malinconia adombra il suo viso.sola, la conferma dellada Dimitri Rassam Dunque,è comparsa di nuovo in pubblicole voci del suo divorzio da Dimitri Rassam. La coppia non ha mai smentito la, ma neppure l’ha confermata, lasciando fare a malelingue e pettegoli. Sta di fatto, però, che la monegasca alla sfilata di2024 si è presentata ...

