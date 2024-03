Allergi in bilico Secondo posto e Coppa Italia per tenersi la Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Torino, 5 marzo 2024 - Dall’Empoli in avanti si è interrotto qualcosa. Il pareggio di Baldanzi poco prima dello scontro diretto con l’Inter ha improvvisamente spezzato il sogno Scudetto della, mandando in crisi per circa un mese l’intera architettura della squadra, incapace di tornare a vincere ad eccezione del gol miracolo a tempo scaduto di Rugani contro il Frosinone. Soprattutto, i due scontri di alto livello dei bianconeri, ovvero proprio Inter e Napoli, sono finiti con una sconfitta, segno che le prerogative allegriane del risultatismo sono venute meno, e con esse la solidità difensiva di una squadra che per trequarti di campionato era stata capace di blindare la propria porta. E c’è anche un fattore di disattenzione se il Napoli ha portato a casa i tre punti sulla ribattuta di un rigore parato. Insomma, tutto quello che di buono era stato fatto fino a ...