“Sono troppo pericolose” | l’antitrust blocca la distribuzione delle patatine super piccanti La motivazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento avviato nei confronti della società Dave’s, distributrice del prodotto “Hot Chip Challenge” anche in Italia. La decisione è quella di impedire la commercializzazione e la pubblicità del prodotto. Questo a seguito di diversi casi di intossicazione e in seguito ad altre infrazioni rilevate.Leggi anche: Maximulta dall’Ue per il colosso Apple: “Non rispetta la concorrenza” La decisione del Garante sul prodotto “Hot Chip Challenge” La società Dave’s deve dunque impegnarsi a rimuovere l’articolo dai suoi listini di vendita, oltre a non commerciarlo né pubblicizzarlo. L’Autorità ha ritenuto che “gli impegni presentati dalla società siano idonei a far cessare i profili di illegittimità della pratica commerciale”. Questistati “contestati nella comunicazione di avvio dell’istruttoria ...